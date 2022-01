De release van Horizon: Forbidden West is aanstaande en langzamerhand komen er steeds meer details over uit. Zo weten we nu bijvoorbeeld hoeveel ruimte het spel zal innemen op je PS5.

Volgens Twitter-account PlayStation Game Size zal je 95,350 GB nodig hebben om het spel te kunnen spelen. Het gaat hier overigens om de Europese-versie. Goed om te weten dus als je nog wat ruimte voor de game moet vrijmaken. De benodigde ruime voor de PS4-versie is overigens nog niet bekend.