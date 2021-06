Zomer update Red Dead Online brengt woningovervallen

Rockstar komt deze zomer met een grote update voor Red Dead Online en deze lijkt vooral lucratief als je een moreel twijfelachtige speler bent.

Als onderdeel van de vroege zomerupdate die naar Red Dead Online komt, heeft Rockstar aangekondigd dat er een reeks nieuwe functies en bonussen naar de game komen.

Deze update lijkt een paar weken geleden te zijn geteased als een ‘criminele onderwereld’-update. Het belangrijkste van de zomerse update is een feature waarmee je boerderijen in de vijf staten in Free Roam kunt beroven en nieuwe wegen kunt openen voor persoonlijke verrijking.

Dit is een goede tactiek voor spelers die wat geld willen verdienen zonder voorafgaande kosten, en het zal rolspelers een gewetenloze manier bieden om nog meer het Wilde Westen te brengen en de wetshandhavers uit te lachen.

Daarnaast heeft Rockstar laten weten dat je 1.5X RDO$ kunt verdienen op alle verkopen van complete Collectible Sets, en je zult ook dubbele rol XP verdienen voor het ontdekken van Collectibles, dankzij de Red Dead Online-bonussen deze week.

Als dat niet genoeg voor je is en je honger hebt naar meer RDO$ en XP, kun je voor elk een bonus verdienen in de volgende modi: Hostile Territory, Name Your Weapon, Plunder en Team Shootouts. Bovendien win je deze week gewoon een modus in de Featured Series en ontvang je een beloning voor een gratis hoed tot rang 15 (je hebt tot 16 juni om dit te voltooien).

Deze week vind je in de game een selectie kortingen, waaronder 40% korting op de Pennington Field Shovel, de Horse Lantern, de Metal Detector, de Refined Binoculars en alle Gunbelts, plus 30% korting op alle Collector’s Role-outfits, allemaal Criollo-paarden en de Aguila Machete.