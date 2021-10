Zombie modus Call of Duty Vanguard wordt donderdag onthuld

Goed nieuws voor de liefhebbers van de Zombie modus uit Call of Duty: aanstaande donderdag wordt de modus uit Vanguard onthuld.

Deze modus wordt overigens ontwikkeld door Treyarch, dat de Zombies voor de bekende shooter op de kaart zetten, en een prequel maakt op het verhaal uit de Black Ops-reeks.

Raise your hand if you're ready for the worldwide reveal of #Vanguard Zombies. 8AM PT / 11AM ET / 4PM BST

October 14th pic.twitter.com/aTrBljxIfM — Treyarch Studios (@Treyarch) October 12, 2021

Aanstaande donderdag wordt de modus om 17:00 onthuld en uiteraard zorgen we tegen die tijd dat alles hier live te volgen is. Call of Duty Vanguard staat voor 5 november gepland voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.