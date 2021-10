Zombie modus Call of Duty Vanguard onthuld in nieuwe trailer

Call of Duty zonder zombies is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig kunnen de liefhebbers van het neermaaien van ondode wezens weer volop aan de slag in Vanguard.

De co-op modus voor vier personen gaat verder en breidt het Dark Aether-verhaal uit dat voor het eerst werd ervaren in Call of Duty: Black Ops Cold War. De Zombies-ervaring van Vanguard speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog in de ruïnes van Stalingrad en vindt daar verbinden stervelingen zich met Dark Aether-entiteiten om macht te krijgen.

Volgens de verhaallijn begon het allemaal met de opening van de Dark Aether-gateway bij Projekt Endstation waar een nazi-experiment misging en een gat in de dimensionale sluier veroorzaakte.

In Vanguard zijn de agenten van de Special Forces nu gestrand op een kerkhof van Stalingrad, zonder back-up en zonder communicatiemiddelen, vastgehouden door de duistere magie van Kortifex the Deathless. Kortifex is een van de vijf Dark Aether-entiteiten die verbonden zijn met stervelingen via buitenaardse artefacten. De andere vier, Saraxis the Shadow, Norticus the Conqueror, Inviktor the Destroyer en Bellekar the Warlock, komen in opstand tegen Kortifex.

Met de titel Der Anfang, of The Beginning, laat de nieuwe Zombies-ervaring je kennismaken met deze Dark Aether-entiteiten via hun artefacten, die werden geplunderd door Oberführer Wolfram Von List. De officier voerde het bevel over het bataljon Die Wahrheit op zoek naar mystieke oudheden om het tij van de oorlog in het voordeel van de nazi’s te helpen keren.

Nu verbonden met Kortifex, heeft Von List de macht gekregen om de doden op te wekken en gebruikt hij de massagraven van Stalingrad om de zombies tot leven te brengen.

Om hem te stoppen, zullen de agenten de hulp moeten inroepen van professor Gabriel Krafft. De professor is een demonoloog die door Von List werd gedwongen om de vijf artefacten te ontdekken, en die de eerste noodoproep uitzond die ervoor zorgde dat de vastzittende agenten daar in eerste instantie kwamen. Met zijn en de vier entiteiten die vechten tegen de hulp van Kortifex, krijg je speciale krachten die kunnen helpen de insluitingsbetovering te doorbreken en te voorkomen dat de ondoden door heel Europa rennen.

In de ervaring vecht je tegen de ondoden op de daken van Hotel Royal, in de moerassen van Shi No Numa, en reis je naar de operationele basis in Stalingrad om toegang te krijgen tot upgrades zoals Perks, wapenupgrades en de Pack-a-Punch.

De modus introduceert ook nieuwe upgrades, zoals het krachtige Altar of Covenants. Als je hier het nieuwe Sacrificial Heart-buititem aanbiedt, kun je kiezen uit een verscheidenheid aan upgrades die elke keer willekeurig worden nadat je terugkeert van een doel. Je kunt bijvoorbeeld Ammo Gremlin kiezen om niet-uitgeruste wapens in de loop van de tijd te herladen, Brain Rot om zombies in bondgenoten te veranderen, of Unholy Ground om chokepoints en doelen vast te houden.

In combinatie met andere wapens en vaardigheden kunnen deze gerandomiseerde upgrades unieke gameplay-builds creëren om je te helpen vechten tegen nieuwe vijanden zoals de MG-zwaaiende Sturmkrieger en de explosieve Boom Schreiers.

Net als in multiplayer kunnen Zombies-spelers zich op verschillende platforms en generaties verzamelen om samen te werken, en je kunt gebruik maken van de uniforme Battle Pass en Player Progression tussen multiplayer, Warzone en Zombies, plus je spelersniveau wordt gedeeld tussen de modi.

Call of Duty: Vanguard, ontwikkeld door Sledgehammer en Treyarch (dat de Zombie modus onder haar hoede nam), komt 5 november uit op pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X/S.