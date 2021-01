Zo zou Bloodborne er op de eerste PlayStation hebben uit gezien

Tegenwoordig krijgen veel games een remake of remaster, maar gelukkig zijn er ook van die gamers die zich niet alleen afvragen hoe games van deze tijd eruit zouden zien op consoles van vroeger. Ze maken het gewoon helemaal na.

Zo heeft Lilith Walther Bloodborne PSX gemaakt en dat is dus een demake van de uit 2015 stammende Souls-like game van From Software. Op Twitter deelt de ontwikkelaar foto’s van het project en informatie over hoe ze de game aan moesten passen om het speelbaar te maken.

For todays Bloodborne PSX Dev thread we're starting with further polish on the visceral attacks. Made the animation a little more punchy and also made visceral attacks survivable (before they were a guaranteed death. Now they do a set amount of damage) pic.twitter.com/B9wbBDW09e — Lilymeister ✨️‍⚧️ BLACK LIVES STILL MATTER (@b0tster) January 15, 2021

Zo moesten de one-hit kill enemies ingetoomd worden om de balans in de game te houden en zijn er healing mechanieken om, de al behoorlijk pittige game, niet compleet onmogelijk te maken. Er zit ook behoorlijk wat aandacht voor detail in het project: of je nu graag wilt zien hoe de animatie van de dood van de speler eruitziet wanneer een vijand je van de ingewanden ontdoet, hoe de stamina-balk werkt in de demake, of hoe de imposante gotische architectuur en het levelontwerp van het origineel werkt in de meer veelhoekige limieten van de PS1.

Hoewel Bloodborne PSX nog in ontwikkeling is, kun je meer van Walther’s werk zien in Heartstrings Studios ‘indie JRPG, Witch, of in haar actie-avonturenproject, Arcus.

Het is alweer een tijdje geleden dat we iets hoorden over die vermeende Bloodborne-remake geruchten, dus het volgen van de PS1-‘demake’ kan je Bloodborne-jeuk doen verminderen, totdat we nieuws horen over dat of Bloodborne 2.