Zo ziet NBA2K21 eruit op PS5

2K Sports heeft een gameplay-trailer vrijgegeven van NBA2K21 op PS5. In de video zien we twee bekende NBA-teams tegen elkaar spelen en elke zweetdruppel spat van het scherm.

In de trailer spelen de Golden State Warriors en de Dalles Mavericks tegen elkaar. De trailer laat de grafische kracht van de PS5 zien en moet als vergelijkingsmateriaal dienen voor gameplay op de huidige generatie consoles. Ontwikkelaar Visual Concepts zegt de next-gen versie vanaf de grond af opnieuw op te bouwen, om het maximale uit de PS5-hardware te halen.

Naast bijgeschaafde textures en belichting, zijn ook de bewegingen en gezichtstrekjes van de spelers aanzienlijk verbeterd. Dit komt voornamelijk door soepelere animaties en nauwkeurigere physics. Dat laatstgenoemde zorgt tevens voor realistischere balbeweging op het veld. Daarnaast komt het publiek in het stadion beter tot leven met behulp van AI. Ook niet onbelangrijk is de muziek in de game, die bij launch uit maar liefst 202 tracks bestaat.

NBA2K21 komt op 10 november uit voor Xbox Series X/S. De PS5-versie verschijnt op 19 november. De current-gen versie is momenteel al verkrijgbaar, hier lees je wat de GamingNation-redactie van de game vindt.