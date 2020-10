Zo ziet de PlayStation 5 er van binnen uit

Een paar uur geleden is er een filmpje online gekomen op het YouTubekanaal van PlayStation, waarin een Japanse medewerker de PlayStation 5 stap voor stap uit elkaar haalt om te laten zien hoe de console eruit ziet. Spannend!

Het is een zeer technische video zonder al te veel poespas, maar de hardwareliefhebbers onder ons kunnen dan eindelijk zien welke onderdelen er worden gebruikt in de aankomende console van Sony. Het komt bijna over als een reactie op de kritiek dat Sony maar weinig laat zien van de PlayStation 5, want de machine gaat letterlijk met de billen bloot in deze video! Zet wel de ondertiteling aan, want de video is compleet in Japans.

De poorten

Als je kijkt naar de video, kan je zien dat er op de voorkant een USB-A hi-speed en een USB-C aansluiting zit. Op de achterkant zijn er twee USB-A super-speed aansluitingen, de stroomaansluiting en een HDMI 2.0 poort te vinden. De achterkant is overigens één grote luchtafvoer, zodat de console lekker koel blijft bij langdurige gamesessies. Ook zien we dat de steunplaat aan de onderkant gemakkelijk te monteren is op verschillende plekken, zodat je de gigantische console zowel verticaal als horizontaal kan plaatsen.

De zijplaten en de fans

Daarbij kunnen de zijplaten van de PlayStation 5 er gemakkelijk af worden gehaald; met een goede klik kom je zo bij de tweede laag van de console uit. Hier zien we dat er een grote fan zit aan beide kanten, zodat er snel veel lucht kan worden ingezogen en worden afgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de console erg stil is, zoals getuigen ook al hebben bekendgemaakt. Je ziet ook dat de fans er makkelijk uit gehaald kunnen worden. Er wordt uitgelegd dat het om dubbelzuidige fans gaat met een diameter van 120 milimeter die 45 milimeter dik zijn.

Mogelijkheid tot uitbreiding

Goed om te weten is dat er ook een M.2 Interface met PCIe 4.0 ondersteuning aanwezig is, wat betekent dat de opslag van de PlayStation 5 kan worden uitgebreid met een SSD-schijf. Ook hier kan je als gebruiker makkelijk bij door de plaat eraf te halen, een plakkertje weg te trekken en met een kruiskop het vakje open te maken.

Stille Ultra Blu Ray speler

Ook wordt de Ultra Blu Ray drive getoond, die totaal bedekt is met een ijzeren plaat met daar tussen twee lagen van isolatiemateriaal, wat ervoor zorgt dat je het geluid van de discdrive niet of nauwelijks hoort. Het bekende zoemende geluid van een CD, Blu Ray of een DVD in je console zal hiermee ook verleden tijd moeten zijn.

Moederbord: klein en snel

Daarna worden de wifi- en Bluetooth adapter ontkoppeld, wat een Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.1 antenne blijken te zijn. Vervolgens wordt het hart van de machine getoond: het moederbord. De plaat heeft een processor met 8 cores en 16 threads, die draait tot 3.5 GHz. Het gaat om een X86-64-AMD Ryzen Zen 2, zoals al eerder werd bekendgemaakt door Sony. Ook wordt de GPU getoond, die zoals we weten een AMD Radeon RDNA 2-based graphic engine is met 2.23 GHz en tot 10.3 TFLOPS kan leveren. Ook wordt er met de vinger het RAM-geheugen aangewezen, wat 8 GDDR6’s zijn die een bandbreedte leveren tot 448GB per seconde. Ten slotte zie je ook de 825GB SSD, die 5.5GB per seconde aan ruwe data kan lezen, wat uiteraard ervoor zorgt dat de laadtijden nihil worden.

Vloeibaar metaal om te koelen

Omdat alles zo klein en snel is, resulteert dat in enorm veel hitte. Daarom is er veel aandacht besteedt aan de hittegeleider(TIM) die tussen de SoC en de heat sink zit. Er wordt dan ook geen gebruik meer gemaakt van koelpasta, maar van vloeibaar metaal. Dit gaat langer mee en maakt de TIM nog koeler, zodat de PlayStation 5 goed kan blijven presteren.

Op het einde zie je alle onderdelen netjes bij elkaar liggen en wordt de PlayStation 5 in zijn totaal getoond aan de wereld. Voor degene die de technische taal hierboven niet begrijpt: de nieuwe PlayStation wordt een ongelooflijk snelle en koele machine die ons de komende jaren weer voor veel (stil) plezier kan gaan zorgen!