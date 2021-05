Zo ziet Biomutant eruit op de PlayStation 5 en Xbox Series X

Over vier dagen komtĀ THQ Nordic’s Biomutant uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. Middels Backwards Compatibility is de titel echter ook te spelen op de current-gen consoles. Hoe ziet dat er uit?

In de video is te zien dat Biomutant op de PlayStation 5 speelt met een upscaled 4K resolutie op 60fps. Op de Xbox Series X gaat het om een dynamische 4K resolutie, dat ook draait op 60 framerates per seconde. Voor degene met een Xbox Series S: op deze console zal het spel op een 1440p resolutie draaien met 30fps. Ben je benieuwd hoe dit er allemaal uit ziet? Bekijk dan de onderstaande video’s.