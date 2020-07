Zo verander van geslacht in Assassin’s Creed Valhalla

Eerder deze maand liet Ubisoft weten dat spelers van Assassin’s Creed Valhalla ten alle tijden van geslacht kunnen veranderen. Vandaag laat de uitgever zien hoe dat te werk gaat.

Mocht je tijdens het spelen van de mannelijke Eivor overstappen naar de vrouwelijke (of vice versa) zul je dat via het menu moeten regelen. Via Twitter werd vandaag getoond hoe dat precies tot zijn recht komt.

DNA STREAM SELECTION

This was described by Narrative Director Darby McDevitt as a new feature that ensures both male and female versions of Eivor are considered canon.

The feature is backed up by new lore that upgrades the abilities of the Animus#AssassinsCreed Valhalla pic.twitter.com/SlV5Q0Bh7v

— AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) July 21, 2020