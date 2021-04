Zo kan The Last of Us Part 2 er in 4K en 60fps op PS5 uit zien

Heb je jezelf ooit afgevraagd hoe The Last of Us Part 2 er in 4K en 60fps uit zal zien? Check dan snel de video hieronder!

Alhoewel er gesproken wordt over een remake van The Last of Us is er een fan van Naughty Dog die graag wilde zien hoe diens opvolger er op de PlayStation 5 uit zou kunnen zien. Er wordt al enige tijd gespeculeerd over een mogelijke PlayStation 5-upgrade van de game, maar die lijkt er vooralsnog niet te komen. Tot die tijd zullen we het vooralsnog met deze beelden moeten doen..