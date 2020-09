Zo gaan de metro tunnels eruit zien in Call of Duty Warzone Season 6

Activision heeft op Twitter een overzicht gezet voor de ondergrondse tunnels waarin, vanaf aanstaande dinsdag metro’s zullen rijden in Call of Duty Warzone.

Tijdens het huidige seizoen werd er al een rijdende trein in Verdansk geïntroduceerd, maar in het komende seizoen zullen spelers het gevecht dus ook onder de grond gaan uitvechten.

Dit werd onlangs al bevestigd in een nieuwe trailer waarin Farah en Nikolai geïntroduceerd werden als nieuwe personages voor Modern Warfare en Warzone. Zij bespreken daarin ook een aanval vanuit een netwerk van metrostations. En uiteraard hadden degene die de leaks gevolgd hebben al gezien dat deze stations hun opwachting zouden maken.

Infinity Ward heeft nu op Twitter de haltes van de zeven metrostations geplaatst en de routes die per station gevolgd kunnen worden. Opmerkelijk is dat metro’s je bijna door de hele map kunnen vervoeren.

Daarnaast heeft de ontwikkelaar wat meer informatie gegeven over hoe de metro’s werken. Zodra er in of vanaf het platform op een metro geschoten wordt, zal deze namelijk niet verder rijden. Blijkbaar zullen de metro’s je alleen richting de cirkel vervoeren, waardoor je niet bang hoeft te zijn als je de metro laat in een game nog pakt.

Call of Duty Warzone/ Modern Warfare Season 6 gaat op 29 september live. Voor het eerst worden er twee nieuwe personages geïntroduceerd. Kijken jullie al uit om chaos te maken in de ondergrondse tunnels van Verdansk?