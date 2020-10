Zie Rambo in actie in Mortal Kombat 11

Dat Rambo naar Mortal Kombat 11 komt is natuurlijk al een tijdje oud nieuws.

Wat daarentegen geen oud nieuws is zijn de nieuwe (en vooral bloederige) beelden waarin we de actieheld van weleer in actie zien.

In de gloednieuwe gameplaytrailer zien we dat Rambo zijn tegenstanders vooral een flink kopje kleiner maakt. Dat doet hij onder andere met zijn mes, pijl en boog en de nodige explosieven. Rambo heeft in Mortal Kombat 11 uiteraard ook zijn eigen fatality.

Naast de nieuwe gameplaybeelden van Rambo is ook bekend geworden dat Rambo – ingesproken door Sylvester Stallone – ook verschillende skins zal krijgen. Het gaat dan in ieder geval om skins uit Rambo: First Blood, Rambo: First Blood Part 2 en Rambo 3.

Rambo is onderdeel van het Kombat Pack 2. De DLC zal samen met Mortal Kombat 11 Ultimate op 17 november uitkomen . Ook zal er een gratis update beschikbaar zijn voor de PS5 en Xbox Series X/S. Die voegt 4K dynamische resolutie, verbeterde visuals, snellere laadtijden en cross-play voor een select aantal modi toe aan de game.