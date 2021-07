Zelda: Skyward Sword HD video toont verbeteringen

Nintendo heeft een nieuwe video van The Legend of Zelda: Skyward Sword HD vrijgegeven. Daarin zien we de verbeteringen die Nintendo heeft doorgevoerd ten opzichte van het origineel.

In de video zien we onder andere verbeterde framerates, control-opties, skipbare cut scènes, optionele hulp van Fi, verbeterde voorwerpinformatie en de mogelijkheid om dialogen snel door te klikken.

Toen Nintendo de game in februari aankondigde werd al bekend dat Skyward Sword HD op 60fps zal draaien en dat je kunt kiezen tussen motion controls of de traditionele.

De Wii-titel werd oorspronkelijk uitgebracht in november 2011 en is het zestiende hoofdartikel in de The Legend of Zelda-serie. Het speelt zich af op het drijvende eiland Skyloft en het land eronder en maakte gebruik van de Wii MotionPlus-randapparatuur. Het werd in september 2016 wereldwijd beschikbaar gesteld in de Wii U eShop.

Skyward Sword HD staat voor 16 juli gepland, exclusief voor de Nintendo Switch.