Zelda: Majora’s Mask is volgende N64-titel op de Switch

Nintendo heeft aangegeven dat Zelda: Majora’s Mask in februari op de Nintendo Switch verschijnt.

Nintendo Switch Online Expansion Pack

Sinds vorig jaar heeft Nintendo Switch Online een Expansion Pack voor N64- en Sega Genesis-spellen. Het gaat om een abonnement dat jaarlijks €39,99 kost, vergelijkbaar met PlayStation Plus. Nintendo voegt hier maandelijks spellen aan toe. Zo werd gisteren nog Banjo-Kazooie toegevoegd, een legendarische titel uit de jaren ’90. De volgende titel is Zelda: Majora’s Mask, wat goed nieuws is voor Zelda fans. Deze duistere sequel wordt namelijk gezien als één van de meest unieke Zelda-ervaringen uit de reeks.

Duister avontuur in Termina

Zelda: Majora’s Mask is de tweede Zelda-titel die uit werd gebracht op de Nintendo 64. In dit avontuur bevindt Link zich in Termina, een vreemde en duistere plek die nog het meeste lijkt op een nare droom. Nog erger; een afschrikwekkende maan stormt af op de wereld en zal binnen drie dagen iedereen wegvagen. Het is aan jou om binnen de tijd dit te stoppen en de inwoners van Termina te redden. Het spel bevat veel enge en duistere beelden, waardoor het niet gek is dat er veel Creepypasta’s van zijn verschenen.

Korte ontwikkeling

Majora’s Mask werd in 2000 uitgebracht, nog geen twee jaar na Ocarina of Time. Aonuma, de creatieve vader van het spel, kreeg maar weinig tijd van Miyamoto om het vervolg te maken. Het eerste idee was om een uitbreiding op Ocarina of Time te maken, maar Aonuma bleef maar hameren op het maken van een meer duister vervolg. Uiteindelijk is Majora’s Mask een deel in de serie geworden die wordt geliefd door fans, al valt het niet bij iedereen in de smaak. Er is in ieder geval geen spel meer gemaakt zoals dit in de serie, gezien de risico’s dat het nam. Waar Ocarina of Time bijna 8 miljoen stuks verkocht, bleef Majora’s Mask steken op nauwelijks 3,5 miljoen.