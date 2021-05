Zelda en Loftwing amiibo heeft een speciale in-game functie

De nieuwe Zelda en Loftwing amiibo verschijnt binnenkort samen met The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Deze nieuwe amiibo kent zelfs een speciale functie.

Speciaal voor Skyward Sword HD

Op 16 juli kunnen we gaan genieten van Skyward Sword HD. Deze Wii port neemt ons mee naar het begin van de franchise. Meer zal ik er niet over verklappen. Hoewel de game een HD beurt heeft gekregen, ogen de beelden nog niet heel positief. Gelukkig maakt de geweldige soundtrack een hoop goed en heeft de game zeker wat aanpassingen gekregen.

De amiibo van Zelda en Loftwing verschijnt namelijk ook op 16 juli en voegt een fijn stukje gameplay toe. In plaats van alleen op bepaalde plekken terug te keren naar het ‘Hemelrijk’, kan dit met de amiibo straks op elk willekeurig punt in de game. En ja, je leest het goed. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD kan ook in het Nederlands gespeeld worden.

De prijs voor de amiibo is nog niet duidelijk. We zien op verschillende sites dat de prijzen variƫren tussen de 20 en 30 euro. Een stukje duurder dus dan een gemiddelde amiibo.