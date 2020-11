Zaakwaarnemers probeerden Football Manager-devs om te kopen

Zaakwaarnemers worden binnen de voetbalwereld vaak afgeschilderd als ordinaire geldwolven. Geen gekke gedachte, zo lijkt nu.

Football Manager staat al jaren bekend als een betrouwbare voorspeller van aanstormend voetbaltalent. Niet voor niets dat FM-scouts in trek zijn bij echte voetbalclubs. Bepaalde zaakwaarnemers hebben, naar het schijnt, echter geprobeerd de boel om te kopen.

Het nieuws is afkomstig van Miles Jacobson, hoofd van Sports Interactive en werd uit de doeken gedaan tijdens The Football Manager Show:”I’ve had agents that have tried to bribe me to put stuff up,”. Gelukkig maar dat betrouwbaarheid in een hoger vaandel staat dan een grote zak met geld: “and the ones that have asked me that know to never ask me that again. Because, I’m not one for bribing.”

Het betreffende fragment over de zaakwaarnemers is overigens hieronder te beluisteren. Ik ga in de tussentijd weer even aan mijn opstelling tweaken.