Yu-Gi-Oh! Master Duel wereldwijd uitgebracht op iOS en Android

Na de release op consoles en PC vorige maand, is Yu-Gi-Oh! Master Duel nu ook wereldwijd uitgebracht op zowel iOS en Android-apparaten.

Begin dit jaar heeft KONAMI Yu-Gi-Oh! Master Duel uitgebracht. Dit is een Free-to-play spel waarin je duelleert met 10.000 unieke kaarten tegen duelleerders van over de hele wereld. Het spel is de digitale editie van het populaire kaartspel, gebaseerd op de anime.

Eerst was de release alleen op console en PC, maar nu kunnen duellisten ook onderweg duelleren op iOS en Android. Daarbij heeft KONAMI een mooie toevoeging gedaan waarbij cross-play wordt ondersteund op alle ondersteunende platforms. Zo kun je gemakkelijk switchen van apparaat en je decks en kaartenverzameling overzetten naar een ander platform.

Indien je een nieuwe speler bent en het duelleren weer helemaal wil oppakken, dan is dat geen probleem. De tutorials in het spel leren je de basis van het spel en zorgen ervoor dat je alle ins-en-outs kunt leren als duellist. Daarnaast is het mogelijk om gebruik maken van de solomodus waarmee je de verhaallijnen kunt mee maken rondom de thema’s uit het verhaal Yu-Gi-Oh!.

Als ervaren speler biedt het spel ook verschillende varianten waarbij je kunt duelleren op elke vaardigheidsniveau. Zo is er een breed aanbod aan toernooien en evenementen, waarbij je als duellist echt kunt aantonen of jij de beste bent.

Na een herstructurering binnen de game development sectie, heeft KONAMI met Yu-Gi-Oh! Master Duel weer een nieuw spel uitgebracht. Wat wellicht inspeelt op de geruchten dat KONAMI haar oude IP’s weer tot leven brengt. Wat vinden jullie van een nieuw spel rondom het populaire kaartspel? Gaan jullie de oude tijden weer herleven met Yugi Muto? Wordt dit de eerste stap of heb je nog geen idee of dit iets is? Laat het ons weten in de reacties.