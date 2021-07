Yu-Gi-Oh! Master Duel aangekondigd

Uitgever Konami heeft een nieuwe game aangekondigd binnen de Yu-Gi-Oh! franchise. Yu-Gi-Oh! Master Duel zal voor diverse platformen uit gaan komen. Sommige daarvan zullen een 4K-resolutie ondersteunen.

De Japanse uitgever deed de aankondiging tijdens hun Yu-Gi-Oh! Next-presentatie. In tegenstelling tot eerdere games in deze reeks zal Duel Master niet draaien om de personages uit de diverse anime. In plaats daarvan richt het zich puur op het kaartspel. Vele duizenden kaarten zullen speelbaar zijn. Verder zullen de current-gen versies van het spel 4K ondersteunen.

Yu-Gi-Oh! Duel Master zal uitkomen voor de PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC, iOS en Android. Er is nog geen releasedatum bekend.