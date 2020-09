YouTuber Alanah Pearce heeft rol in Cyberpunk 2077

De cast van Cyberpunk 2077 is uitgebreid met YouTube-ster Alanah Pearce. De Australische Pearce is naast haar werk als gaming influencer ook actief geweest voor IGN en het YouTube-kanaal Funhaus.

Pearce deelde het nieuws op Twitter en liet meteen een screenshot zien waarin haar personage zichtbaar is. Wie zij precies gaat spelen en wat precies haar questline is, is niet bekend. Het enige dat we op dit moment weten is dat haar personage in ieder geval verbonden is aan de Nomad-verhaallijn. Volgens Dualshockers is Pearce in 2018 benaderd door CD Projekt RED, vlak nadat zij vertrok bij IGN. Ze wist alleen dat ze een personage zou spelen in Cyberpunk 2077 en dat er in 2019 opnamesessies plaats zouden vinden.

WOAH NEW #CYBERPUNK 2077 SCREENSHOT! Except it’s me. Literally in the game πŸ˜­πŸ™ŒπŸ». I am EXTREMELY EXCITED to announce that I voice a character in, and was 3D modeled for, @CyberpunkGame! pic.twitter.com/53fZ37Av98 — Alanah Pearce (@Charalanahzard) September 17, 2020

Pearce voegt zich met haar rol naast acteur Keanu Reeves en collega-YouTuber Jesse Cox, die ook rollen hebben in de game. Cyberpunk 2077 komt -na meerdere keren uitgesteld te zijn- op 19 november uit voor PS4, Xbox One en PC. Google Stadia, PS5 en Xbox Series X krijgen ook een versie, maar wanneer die verschijnt is nog niet bekend. Wel bekend is dat current-gen spelers hun exemplaar gratis kunnen upgraden naar de next-gen-versie.