Yooka-Laylee-makers teasen nieuw project

Playtonic, bekend als de makers van Yooka-Laylee, gaan snel hun nieuwe project aankondigen. De Britse studio gaf dit zelf aan op Twitter.

Deze info was onderdeel van een liefkozend bericht dat de groep naar hun volgers stuurde. Ze wilden hun community en vrienden een ‘grote knuffel’ geven. Een veel duidelijker tijdskader dan ‘soon’ werd niet gegeven. Eerder waren er overigens geruchten dat de studio met een Banjo-Kazooie-game bezig was. Hun eerdere spel Yooka-Laylee was hier een spiritueel vervolg op. Echter heeft Playtonic die geruchten daarna ontkracht.