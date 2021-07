Yooka-Laylee, Darkriders 3 en meer in Xbox Games with Gold van augustus

Microsoft heeft de Games with Gold voor augustus bekendgemaakt. Volgende maand kunnen Xbox Live Gold-leden ‘gratis’ aan de slag met games als Yooka-Laylee en Darksiders.

Xbox Live Gold-leden hebben gedurende een beperkte tijd toegang tot deze games als onderdeel van Games with Gold, net als Xbox Game Pass Ultimate-leden.

Darksiders 3 zal beschikbaar zijn van 1 tot 31 augustus. Daarin is Fury, een van de vier ruiters van de Apocalyps, vastbesloten om op jacht te gaan naar de zeven hoofdzonden in een open levendige wereld.

Van 16 augustus tot 15 september kun je Yooka-Laylee spelen. Hier ontmoet je een interessante cast van personages tijdens het spelen van Yooka en Laylee. Het duo is op een zoektocht om de schurk Capital B. te stoppen die alle literatuur van de wereld wil absorberen.

Op het klassieke front zal Lost Planet 3 beschikbaar worden gemaakt van 1 tot 15 augustus via backwards compatibility. Als je er niet bekend mee bent, neemt de game je mee in de geschiedenis van het Lost Planet-universum als een prequel op de vorige delen. Daarin herbeleef je de avonturen van Jim Peyton die verborgen waarheden onthult in de omgevingen van EDN III.

Tot slot is er ook de backwards compatible game Garou: Mark of the Wolves. Deze is verkrijgbaar van 16 tot 31 augustus en het is het laatste deel van de klassieke Fatal Fury-serie. Je kunt kiezen uit een tiental verschillende vechters om deel te nemen aan het King of Fighters: Maximum Mayhem-toernooi.

1 augustus staat voor de deur, dus je hebt nog een paar dagen om te profiteren van de juli-games Planet Alpha en Midway Arcade Origins tot 31 juli. Je hebt tot 15 augustus om Rock of Ages 3: Make & Break te downloaden en te spelen.