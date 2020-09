Yakuza: Like A Dragon komt op 10 november naar het Westen, PS5-release komt later

Yakuza: Like A Dragon is onderweg naar het Westen. De game arriveert op 10 november voor alle platformen, behalve PlayStation 5. Die versie komt volgend jaar pas uit.

Yakuza: Like A Dragon verschijnt op 21 maart 2021 voor PlayStation 5. Dat maakte Ryu Ga Gotoku Studio vandaag bekend op Twitter. De game komt al veel eerder, namelijk op 10 november, al naar PlayStation 4, Xbox Series X en S, Xbox One en PC. Eigenaren van de game op de huidige generatie consoles, kunnen hun exemplaar gratis upgraden naar de next-gen versie. Spelers die een next-gen exemplaar los willen kopen moeten hiervoor zestig euro neerleggen. In de aankondigingstweet hieronder zijn in-engine beelden te zien van de PlayStation 5-versie.

Rise Like a Dragon on PlayStation 5 on March 2, 2021, and get a first look at in-engine footage of Yakuza: Like a Dragon on PS5 right now.

Digital owners of Yakuza: Like a Dragon on PS4 can upgrade to PS5 for free at PlayStation Store immediately on the game’s PS5 release. pic.twitter.com/Ot7uoeKAuN

— RGG Studio (@RGGStudio) September 28, 2020