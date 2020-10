Xbox Live Gold-abonnees kunnen dit weekend Yakuza 0, Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2 testen.

Tot 4 oktober zijn de drie Yakuza-games gratis te spelen als je een Xbox Live Gold abonnement hebt.

Mocht je de games nog niet geprobeerd hebben, is het nu de ideale tijd aangezien op 10 november Yakuza: Like a Dragon naar de pc, Xbox One, Xbox Series X en S komt.

Gaan jullie de games een kans geven dit weekend? Laat het ons vooral weten in de reacties!