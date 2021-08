Xenoblade Chronicles 3 komt eraan volgens stemactrice

Jenna Coleman, die een van de hoofdpersonages van Xenoblade Chronicles inspreekt, lijkt de komst van een derde deel te hebben verklapt.

De actrice, die je wellicht kent uit Doctor Who of Victoria, laat tijdens een video-oproep met een fan weten dat Xenoblade Chronicles 3 mogelijk in ontwikkeling is.

“Ik denk dat ze er nog een gaan doen”,

zei ze tijdens het gesprek.

“Algemene kennis? Ik weet het niet… Ja, ik denk dat ze er nog een gaan doen… Ik weet niet zeker of ik dat mag zeggen.”

Coleman, die prinses Melia Antiqua in de serie speelt, werkt al met Nintendo samen sinds haar “pre-Dr Who-dagen”, en de vraag kwam in de chat op toen haar werd gevraagd hoe ze de rol in de eerste plaats kreeg.

“Het was via mijn voice-over-agent en ik deed het … god, wanneer was de eerste game? Tien jaar geleden? Het was lang geleden. Ik deed het pre-Doctor Who dagen en toen ze de tweede deden, vroegen ze me om terug te komen.”

Het geliefde Wii-rollenspelavontuur werd voor het eerst uitgebracht in Japan op 10 juni 2010 en vond aanvankelijk een nichepubliek voordat het iets later een cultstatus kreeg.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition, die in 2020 op de Nintendo Switch werd gelanceerd, bevatte bonusinhoud waarvoor Coleman haar rol opnieuw opnam, en hints naar meer verhalen die in de wereld van de game verteld zouden kunnen worden.

De game wist ons ook aangenaam te verrassen en scoorde vorig jaar ook een ruime voldoende in onze review! Zouden jullie een Xenoblade Chronicles 3 willen zien? Laat het ons vooral weten in de reacties!