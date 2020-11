Xbox Series X/S voorraden pas in april op orde

Microsoft heeft, net als Sony, moeite om de voorraden van hun nieuwe console op orde te krijgen. Door de hoge vraag naar de Xbox Series X en S consoles wordt pas in april voldoende voorraad verwacht.

Gamers die graag met de console aan de slag willen, hebben al de handen vol aan om een pre-order te bemachtigen en sommige krijgen al te horen dat zij voor dit jaar geen Xbox Series console hoeven te verwachten.

Tijdens een conferentie geeft Microsoft’s Tim Stuart toe dat de voorraden niet voldoende zijn en dat dit voorlopig nog wel even zal blijven. Zo meldt Stuart dat hij verwacht dat de tekorten nog tot de eerste kwartaal van 2021 zullen blijven.

Dit betekent dat er vanaf april 2021 in ieder geval wat meer ruimte zal moeten komen voor degene die een nieuwe Xbox willen aanschaffen. Tot die tijd zul je dus mazzel moeten hebben om aan een console te komen.

Xbox chef Phil Spencer heeft overigens ook zijn excuses aangeboden voor de tekorten. Spencer is zich bewust van de tekorten en zegt dat er door het bedrijf ook alles aan gedaan wordt, maar dat ze aan de vraag na de Xbox Series consoles voorlopig niet kunnen voldoen.

In hetzelfde gesprek meldde Stuart overigens ook dat hij de games van Bethesda niet exclusief voor de Xbox-platforms verwacht, maar wel dat deze game of eerst of een betere versie krijgen op hun platforms.