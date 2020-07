Xbox Series X nieuws in augustus verwacht

Microsoft’s Phil Spencer heeft laten weten dat er volgende maand een nieuw Xbox Series X event plaats ‘zou’ moeten vinden. Daarin kunnen we nog meer nieuws over de nieuwste console van Microsoft verwachten.

Spencer liet dit weten in een interview met iJustine, waarin hij wederom herhaalde dat het bedrijf trouw blijft aan de huidige spelers.

Dit is overigens de eerste keer dat de platformhouder zelf aangeeft iets in augustus te zullen doen. Hierover deden overigens al enige tijd geruchten de ronde over. Alhoewel Spencer geen specifieke data en tijdstip gaf, suggereren diverse media dat dit Microsoft’s grootste event wordt.

Zo zou tijdens het event dan eindelijk de goedkopere versie van Xbox Series X worden onthuld en kunnen we ons haast niet voorstellen dat Microsoft tijdens dat event niet de releasedatum en prijs van de console(s) gaat onthullen.

We zullen dus nog even geduld moeten hebben, maar aangezien het zaterdag al 1 augustus is, zullen we al relatief snel meer over dit event moeten horen. Tenzij er natuurlijk vanwege de coronacrisis nog andere stappen ondernomen worden. In ieder geval laten we je het weten zodra we hier meer over horen. Wat hopen jullie dat Microsoft in augustus gaat laten zien? Laat het ons vooral weten in de reacties!