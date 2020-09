Xbox Series X laadtijden duren minder lang dan Xbox One X

Niet alleen de graphics krijgen een boost met de komst van de nieuwe consoles, maar ook de laadtijden moeten een stuk minder lang duren. Zo hebben media de laadtijden van de Xbox Series X met die van de Xbox One X vergeleken.

Diverse media mochten namelijk al even hun handen vies maken aan de nieuwe console van Microsoft en namen de laadtijden van de console op de proef.

Zo heeft The Verge extra aandacht besteed aan de snelheid van de Xbox Series X en zijn eigenlijk alle media enorm te spreken over de kortere laadtijden. Zo maakte Twitteraar @Nibellion een vergelijking bij een aantal games. De media mochten overigens vanwege een embargo alleen maar backwards compatible games gebruiken om op te testen. Desondanks ziet het er allemaal veel belovend uit.

Loading times comparison between Series X and One X via GameSpot/CNET pic.twitter.com/uJRDYhdLJJ — Nibel (@Nibellion) September 28, 2020

Ook The Game Awards presentator Geoff Keighley is erg te spreken over de laadtijden en de Quick Resume functie van de console. Laatstgenoemde vergelijkt hij met het gebruiken van alt+tab op de pc.

Het is natuurlijk wel erg mooi om te horen dat we bij de komst van de Xbox Series X en PlayStation 5 meer tijd krijgen om daadwerkelijk te kunnen gamen, toch?