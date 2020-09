Xbox Series X komt ook uit op 10 november, kost 499 dollar

De kogel is door de kerk: Xbox Series X komt op 10 november uit, kost 499 dollar is vanaf 22 september te bestellen. Dat maakte Microsoft zojuist bekend. De aankondiging komt daags na de onthulling en prijsbepaling van Xbox Series S, de goedkopere variant van de next-gen console.

Microsoft maakt het nieuws bekend op de eigen website en geeft aan dat klanten in twaalf nieuwe landen ook kunnen kiezen voor de maandelijkse Xbox All Access betaaldienst. Je krijgt dan een console, inclusief abonnementen op Xbox Live Gold en Xbox Game Pass. Een All Access-plan voor de Series S zal 24,99 dollar per maand kosten, de Series X uitvoering is iets duurder, namelijk 34,99 dollar. Op het moment van schrijven is nog niet bekend of Nederland bij de nieuwe landen hoort waar de dienst wordt geïntroduceerd. Verwacht wordt dat de verkoopprijs in Europa 499 euro wordt.

De officiële onthullingen en prijsbepalingen van Microsofts next-gen consoles liggen in lijn met het gerucht dat gisteren verscheen. Toen werd al gesproken over een prijskaartje van 499 dollar voor Series X, nadat bekend werd dat Series S 299 dollar zou gaan kosten. Het wachten is nu op Sony, dat nog geen pre-order details over de PlayStation 5 heeft gedeeld. Volgens geruchten gaat Sony vandaag nog bekendmaken wat de PS5 gaat kosten en wanneer klanten de console kunnen bestellen.

Wat vind jij van de prijs die Microsoft aan de Series X hangt? Is het de juiste prijs of vind je het veel te veel?