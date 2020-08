De Xbox Series X komt volgens Microsoft in november, maar op welke dag blijft nog de vraag.

In een bericht op Xbox Wire heeft de platformhouder bevestigd dat de Xbox Series X in november zal verschijnen. Dat was eigenlijk al de verwachting, aangezien de meeste consoles in die maand releasen.

In het bericht wordt geschreven dat er ‘meer dan 50 nieuwe games’ naar de console zullen komen. Zo worden Yakuza: Like a Dragon, Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla en Dirt 5 genoemd, maar ook Medium, Scorn en Tetris Effect: Connected (als exclusives). Dit wil niet perse betekenen dat deze games ook daadwerkelijk allemaal dit jaar zullen verschijnen.

Daarnaast legt het bericht ook de nadruk op de Xbox One, 360 en originele Xbox games die op de Xbox Series X gespeeld kunnen worden middels Xbox Game Pass.

Net werd helaas wel bekend dat Halo Infinite niet bij de games hoort die bij de lancering van de nieuwe console zal uitkomen. De game is uitgesteld naar volgend jaar omdat de game niet voldeed aan de visie van 343 Industries.

Microsoft heeft voor later deze maand nog een event gepland staan. Naar verluid wordt daar ook de Xbox Series S onthuld, waarvan de komst inmiddels al lijkt bevestigd te zijn.