Xbox Series X – eerste indruk

Wat betreft consoles is de redactie wat meer Sony georiënteerd, maar gelukkig was ondergetekende wel als een van de eerste erbij om met de Xbox Series X aan de slag te gaan.

Microsoft heeft wat design van de console betreft meer gekeken naar de pc’s dan naar consoles. Het resultaat is eigenlijk een grote rechthoekige ‘toren’ en ja het is misschien niet de mooiste, maar sinds wanneer zou je een console wel of niet kopen omdat hij er wel/ niet goed uitziet? Het gaat toch om wat je er mee kunt?!

De controller

Microsoft heeft wat mij betreft sinds 2005 al goud in handen, nou ja eigenlijk geeft het je goud in handen. De controller van de Xbox kende vorige generatie al een evolutie door de kleine motoren die nog betere feedback gaven dan voorheen. Eigenlijk borduurt Microsoft hier gewoon op door met wat kleine veranderingen/ toevoegingen. Zo is de d-pad uitgebreider, zoals je hem ook kent van de Elite controller. Ik heb er nog geen voordeel van gehad, maar ik kan me voorstellen dat je in bijvoorbeeld vechtgames je er daar echt wel een voordeel uit kunt halen.

De grootste verandering in mijn ogen is het gevoel van de controller. Deze ligt nog beter in de hand dan de Xbox One-controller. Ondanks dat hij 6 gram meer weegt, is het net iets minder breed. Wat dat betreft wil Microsoft de controller voor een breder publiek toegankelijk maken zonder daar op enige manier iets op in te moeten leveren en wat mij betreft zijn ze daar gewoon met vlag en wimpel in geslaagd. Door de wat ruwere structuur van de controller ligt deze nog prettiger in de hand. Ook de triggers zijn hebben een zelfde soort bekleding, wat ik persoonlijk als erg prettig heb ervaren.

Daarnaast heeft de controller ook een ‘share’-button gekregen, waardoor het nog makkelijker wordt om screenshots of filmpjes te maken en delen op social media. Iets wat voorheen ook al ging, maar nu net even wat natuurlijker aanvoelt.

Exclusives/ games?!

Alhoewel Microsoft de afgelopen jaren een klopjacht leek te maken wat betreft het overnemen van studio’s is de line-up voor de Xbox Series consoles eigenlijk een drama. Er is namelijk niet één game van Microsoft die je de reden geeft om een Xbox in huis te halen. Microsoft doet het daarmee nog slechter dan de voorgaande console, waar nog een bescheiden line-up was met titels als Dead Rising 3 en Forza Motorsport 5. Microsoft lijkt wat dat betreft de focus te veel op de nieuwe Halo te hebben gelegd dat jammer genoeg is uitgesteld tot ‘volgend jaar’.

Ondanks dat biedt Microsoft natuurlijk wel een hele sloot games middels Xbox Game Pass en zijn er ook veel games die een next-gen upgrade hebben gekregen. De enige exclusive die ik nu speel is Sea of Thieves, wat echt een verademing is in 4K en 60fps. Daarnaast vermaak ik me ook prima met Assassin’s Creed Valhalla en Black Ops Cold War, maar er had toch op zijn minst iets van Microsoft mogen verschijnen als echte system seller?! Al hoor ik dat Gears 5 een DLC heb gekregen die echt geweldig is op de Series X!

Extra rekenkracht

De Xbox Series X is op dit moment de sterkste console op de markt en ook hierbij merk je dat op dit moment voornamelijk in de laadtijden en bij de games die ray-tracing ondersteunen. Valhalla is echt een geweldige game in 4K en 60fps (helaas zonder ray-tracing) en ook Cold War ziet er goed uit en fast-travellen is ook daadwerkelijk heel ehhh… snel!! Ik ben ervan overtuigd dat deze games nog lang niet de volledige kracht van de console benutten en ben ook benieuwd hoe echte Series X exclusives gaan worden!