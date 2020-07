Xbox Series X behalen volledige potentie ondanks cross-gen releases

De studios van Microsoft werken aan games voor zowel Xbox One als Xbox Series X, maar desondanks zullen de games op de volgende generatie hun volledige potentie te bereiken.

Phil Spencer maakt in een gesprek met Gi.biz een einde aan de meningen dat games voor de next-gen console ‘terughoudend’ zijn. Dit doordat de ontwikkelaars de game voor beide consoles moet ontwikkelen.

Spencer vergeleek cross-generatie ontwikkeling met pc-games, die een divers ecosysteem hebben als het gaat om hardware. Je hebt games die krachtig zijn met de ‘hoogste betrouwbaarheid’ die ook ‘werken met diverse hardware’.

“Eerlijk gezegd is terughoudendheid een meme die wordt gemaakt door mensen die te verstrikt zijn in apparaatconcurrentie. Ik kijk alleen naar Windows. Het is bijna zeker wanneer de ontwikkelaar een Windows-versie van zijn spel bouwt dit de krachtigste en meest getrouwe versie is. Je kunt zelfs zien dat met sommige van onze first-party consolegames die naar pc gaan, zelfs van onze concurrenten, de rijkste versie de pc-versie is. Toch is het pc-ecosysteem het meest divers als het gaat om hardware, als je denkt aan de CPU’s en GPU’s van jaren geleden die er zijn.

Ja, elke ontwikkelaar zal een regel vinden en zeggen dat dit de hardware is die ze gaan ondersteunen, maar de diversiteit aan hardwarekeuze in pc heeft de beste pc-games op de markt niet tegengehouden. De meest betrouwbare pc-games wedijveren met alles wat iemand ooit in videogames heeft gezien. Dus dit idee dat ontwikkelaars niet weten hoe ze games, game-engines of ecosystemen moeten bouwen die op een set hardware werken … er is een bewijs op de pc dat laat zien dat dit niet het geval is. ”

Spencer voegde daar nog aan toe dat wanneer het op next-gen consoles aankomt dat betere laadtijden, betrouwbaarheid, framerate en input latency omarmd moeten worden. Echter zou je geen ‘spelers moeten uitsluiten om de mogelijkheid om de games te kunnen spelen’.

Dit doet Microsoft door de games voor de Xbox Series X voorlopig ook gewoon naar de Xbox One te brengen. Over iets minder dan twee weken zullen we de eerste first party games van Microsoft gaan zien. Kijken jullie er al naar uit?