Xbox Series S naam verschijnt op Game Pass trial kaart

Als Microsoft nog lang zwijgt over de Xbox Series S wordt het straks nog mogelijk dat je hem al gekocht hebt, voordat Microsoft hem heeft kunnen aankondigen.

Microsoft moet de Xbox Series S nog officieel onthullen, maar de naam van de console duikt al zo vaak op dat ze niet kunnen ontkennen dat er een tweede versie van de next-gen console in de maak is.

Zo verscheen de naam van de console op de verpakking van de controller en nu is de naam weer gespot op een officieel product documentatie. Twitter-gebruiker BraviaryBrandan plaatste een foto met daarop het bewijs. Daarop is de naam van de Xbox Series S gezien op een kaartje voor een trial van Xbox Game Pass.

Het kaartje zat in de doos van zijn nieuwe Xbox One controller, wat betekent dat de onthulling van de console nabij lijkt te zijn. De controller kwam volgens de Twitteraar rechtstreeks van Microsoft’s online winkel.

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7

— Brendan (@BraviaryBrendan) August 31, 2020