Xbox Series S bevestigd via controller verpakking

Het is misschien geen totale verrassing, maar de Xbox Lockhart gaat officieel Xbox Series S heten. Dankzij een controller verpakking weten we dat nu zeker.

Het bestaan van een tweede next-gen console van Microsoft is wederom gelekt, echter is het dit keer niet wéér door een referentie in officiële documenten.

De vernieuwde controller is blijkbaar iets aan de vroege kant in de verkoop gegaan, waardoor in ieder geval één persoon deze kon kopen. Twitter gebruiker @Zakk_exe deelde een foto van de verpakking, welke ondersteuning bevestigd voor de Xbox Series X en de Xbox Series S.

Sindsdien heeft The Verge bevestigd dat het hier gaat om een echte controller in een echte verpakking.

Dit is de eerste keer dat de naam Xbox Series S officieel is gebruikt om te refereren naar de Lockhart, wat een console is waarvan Microsoft het bestaan nóg van moet erkennen.

Desalnietemin is het wederom een teken dat de officiële aankondiging nabij is. Recentelijk liet Microsoft weten in augustus meer nieuws te hebben, dus is het afwachten of de aankondiging hierbij hoort.

And here’s a video to show that it’s real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw — Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

Zijn jullie benieuwd naar de Xbox Series S? Laat het ons weten bij de reacties!