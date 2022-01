Xbox Series-consoles is Microsoft’s snelst verkopende generatie

Alhoewel Microsoft de precieze verkoopaantallen van de Xbox Series-consoles geheim houdt, laat men wel weten dat het de snelst verkopende console ooit is.

In een gesprek met the New York Times laat Phil Spencer weten dat de nieuwe consoles van het bedrijf sneller verkopen dan consoles van alle voorgaande generaties.

Dit is een knappe prestatie, gezien het wereldwijde tekort aan halfgeleiders. Hier hebben ook Sony en Nintendo last van. Daarnaast zorgt de pandemie er nog steeds voor dat consumenten naar andere vormen van entertainment kijken en vaak toch bij de videogames terechtkomen.