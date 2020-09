Phil Spencer heeft bevestigd dat Xbox de exclusiviteit van Deathloop En Ghostwire Tokyo zal respecteren en daar niks aan te veranderen.

In een interview met Bloomberg laat Spencer weten dat de exclusiviteitsovereenkomst van de PlayStation 5 die Sony met Bethesda gemaakt heeft gewoon blijft staan. Beide games komen naar de nieuwe console van Sony en zullen dus tijdelijk exclusief blijven.

Ook zou Spencer (volgens Jason Schreier) aan Bloomberg hebben laten weten dat toekomstige games van Bethesda naar de Xbox One, pc en ‘andere consoles’ zullen komen. Dit zullen ze per game gaan bekijken.

Dus mocht je een PlayStation 5 hebben gepre-orderd vanwege een van deze games kun je gewoon rustig ademhalen. Normaal gesproken duren deze deals één jaar, maar het is niet bekend wat Sony met Bethesda over deze games heeft afgesproken.

Microsoft liet eerder vandaag weten dat ze Zenimax (het moederbedrijf van Bethesda) heeft overgenomen voor 7,5 miljard dollar. Hierdoor heeft Microsoft in een klap de rechten achter games als DOOM, Fallout, Wolfenstein, The Elder Scrolls en Prey in handen.

Daarnaast introduceert het de volgende studio’s aan Xbox Games Studios: Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog en Roundhouse Studios.

Wat vinden jullie van de overname van Bethesda? Hadden jullie verwacht dat Microsoft hier toe in staat was? Laat het ons vooral weten in de reacties!