Xbox One X verkopen stijgen op pre-order dag Xbox Series S

Dat de namen van de Xbox consoles niet echt handig zijn, kunnen we wel beamen, maar dat consumenten in Amerika een Xbox One X aanschaffen in plaats van een Series X eigenlijk niet.

Afgelopen dinsdag was het moment dat de Xbox Series X gepre-orderd kon worden en daar kwamen een hoop fanatiekelingen (waaronder ondergetekende) op af. Echter steeg diezelfde dag de verkoop van de Xbox One X met 747% bij Amazon US.

Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol… Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr — Andrew Alerts (@AndrewAlerts) September 22, 2020

Op social media verschenen al snel verhalen van mensen die gewoonweg niet goed hadden gekeken en dus de verkeerde console hebben besteld. Er begon bij sommige van hen ook pas een belletje te rinkelen, nadat zij te horen kregen dat hun console die volgende dag al thuis bezorgd werd.

Hebben/ kennen jullie die ooit hetzelfde is voorkomen? Of kunnen jullie de verwarring wel enigszins begrijpen? Laat ons in de reactie vooral weten hoe jullie hierover denken!