Xbox mogelijk bezig met overname Japans bedrijf

Microsoft wil met de Xbox Series X ook een stuk beter in Azië te scoren. Dit willen ze onder andere bereiken door een of meerdere Japanse studios/ uitgevers over te nemen.

Bloomberg meldt namelijk dat de Amerikaanse platformhouder al met kleine en grote studio’s uit Japan in gesprek is geweest over mogelijke overnames. Het is nog niet duidelijk met welke studio’s het bedrijf heeft gesproken en hoe deze gesprekken zijn verlopen.

Hiermee lijkt Microsoft aan te geven dat ze nog niet klaar zijn met ‘shoppen’. In 2018 begon het bedrijf met Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs en Compulsion. Daarnaast richtte men ook The Initiative in Santa Monica op. Later dat jaar werden ook Obsidian en InXile nog aan de lijst met first party studios toeevoegd.

Vorig jaar voegde ook Double Fine zich daar aan toe en recent werd Zenimax voor 7,5 miljard overgenomen, waardoor nog eens acht studios aan Xbox Game Studios werden toegevoegd.

Microsoft zou eerder dit jaar ook interesse hebben in de overname van Warner Bros Interactive, maar dit staat inmiddels niet meer in de verkoop. Het zou natuurlijk een goede zet zijn voor Microsoft om een gat in de Japanse markt te vinden door er studio(‘s) over te nemen. Wat zou volgens jullie een goede uitgever zijn? Laat het ons weten in de reacties!