Xbox Live Gold binnenkort niet meer verplicht voor free-to-play games

Goed nieuws voor Xbox-gebruikers: het is zeer binnenkort niet meer nodig om Xbox Live Gold te hebben om free-to-play games te spelen.

De feature, waar al jaren door fans naar wordt gevraagd, is namelijk sinds vandaag verkrijgbaar voor de Omega Xbox Insiders. Zij hoeven dus niet meer perse Xbox Live Gold te hebben om free-to-play games te spelen. Dit maakt het daarmee ook gelijk toegankelijk voor alle Xbox Insiders en lijkt er dus op dat dit zeer binnenkort ook voor iedereen niet meer nodig zal zijn.

In een bericht laat Microsoft weten dat er niks aan de feature is veranderd sinds het verkrijgbaar is voor Alpha Insiders. Zoals met alle beleidswijzigingen en nieuwe functies, geeft Microsoft ze geleidelijk vrij aan de verschillende Insider-programma’s, voordat ze voor iedereen worden ontgrendeld voordat ze openbaar worden gelanceerd.

Helaas betekent dit ook dat sommige games nog moeten worden bijgewerkt om deze wijziging te ondersteunen. Destiny 2 en Call of Duty: Warzone hebben beide nog steeds een Xbox Live Gold-lidmaatschap nodig om online te spelen, iets waar Microsoft voor waarschuwde. Het bedrijf is ook op zoek naar rapporten van andere gratis te spelen spellen die niet goed spelen, zodat het hun ontwikkelaars kan waarschuwen dat de nodige patches gereed zijn.

Het besluit om de Gold-vereiste voor gratis te spelen games te schrappen, werd voor het eerst aangekondigd in januari, nadat Microsoft zijn koers had omgedraaid met een plan om de Xbox Live Gold-abonnementskosten te verhogen na negatieve feedback, slechts één dag nadat de nieuwe prijzen bekend waren gemaakt.

Ter vergelijking: eigenaren van PlayStation-consoles hoefden nooit te betalen om gratis games online te spelen, dus de verandering heeft zeker lang op zich laten wachten.