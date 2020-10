Xbox kan investering Bethesda terugverdienen zonder multiplatform te gaan

Microsoft verraste vorige maand vriend en vijand met de aankondiging dat het Zenimax had overgenomen. Er ontstond echter onduidelijkheid over de exclusiviteit van de games van Bethesda.

In een gesprek met Kotaku geeft Spencer een volmondige ja op de vraag of Xbox de 7,5 miljard kan terugverdienen zonder de games van Bethesda op andere consoles te brengen.

Spencer geeft de volgende uitleg op zijn antwoord:

“Maar ik zal ook in het model zeggen – ik beantwoord gewoon direct de vraag die je had – als ik denk aan waarop mensen gaan spelen en het aantal apparaten dat we hadden, en we hebben xCloud en pc en Game Pass en onze consolebasis, ik hoef die games niet op een ander platform uit te brengen dan de platforms die we ondersteunen om de deal voor ons te laten werken. Wat dat ook betekent. “