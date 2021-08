Xbox Gamescom showcase voorzien van een datum

Microsoft gaat tijdens de digitale Gamescom ook een showcase houden. Daarin zal de platformhouder met updates komen over komende releases.

De showcase zal op 24 augustus 19:00 onze tijd worden gehouden en tijdens deze show zal de platformhouder met meer informatie komen van games die zij eerder al hebben aangekondigd. De show is via YouTube te volgen en zal in meer dan 30 talen te volgen zijn. Uiteraard zal je het ook via Twitch, Facebook Gaming en Twitter kunnen kijken.

De show zal worden gehost door Parris Lilly en Kate Yeager. Verwacht wordt dat games als Forza Horizon 5, Halo Infinite, Senua’s Saga: Hellblade 2 en mogelijk zelfs Fable de revue zullen passeren.

En dat is niet alles! Xbox heeft ook gesuggereerd dat Gamescom: Opening Night Live op 25 augustus iets speciaals voor Xbox-fans zou kunnen bevatten, en moedigt je aan om ook dan af te stemmen en te kijken.

“Je krijgt diepgaande updates van enkele van onze eerder aangekondigde Xbox Game Studios-titels samen met enkele van onze externe partners, waaronder enkele van de ongelooflijke titels die deze vakantie naar Xbox komen, aankomende releases voor onze maandelijkse abonnementsservice, Xbox Game Pass, en nog veel meer”, aldus een persbericht.

We saved you a front-row seat. We technically got everyone a front-row seat, but we saved yours first, promise ✨

August 24th

⏰ 6pm BST

https://t.co/cjsY8ujwZy pic.twitter.com/nfDiqfEHK5

— Xbox UK (@xboxuk) August 9, 2021