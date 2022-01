Xbox Games with Gold van februari onthuld

Microsoft heeft laten weten welke games er volgende maand ‘gratis’ zijn voor de Xbox Game Pass-abonnees.

Volgende maand kunnen Xbox-eigenaren aan de slag met Broken Sword 5: The Serpent’s Curse, Aerial Knight’s Never Yield, Hydrophobia en Band of Bugs. Broken Sword 5: The Serpent’s Curse zal beschikbaar worden gemaakt van 1 tot 28 februari. Aerial Knight’s Never Yield komt op 16 februari aan en blijft beschikbaar tot 15 maart.

Hydrophobia landt op 1 februari en blijft tot 15 februari, wanneer het zal worden vervangen door Band of Bugs, die op 28 februari vertrekt.

Gold- en Ultimate-leden hebben tot 31 januari de tijd om nog NeuroVoider en Space Invaders Infinity Gene te scoren. Ook Aground blijft beschikbaar tot 15 februari.