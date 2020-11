Xbox Games with Gold van december bekendgemaakt

Microsoft heeft de games die Xbox Live Gold-leden in december ‘gratis’ op kunnen pikken onthuld.

De Games with Gold voor volgende maand zijn The Raven Remastered, Bleed 2, Saints Row: Gat Out of Hell en Stacking. The Raven Remastered is de hele maand voor de Xbox One verkrijgbaar en Bleed 2 tussen 16 december en 15 januari.

Saints Row: Gat out of Hell is tussen 1 en 15 december verkrijgbaar voor de Xbox 360, gevolgd door Stacking die de rest van de maand (en jaar) verkrijgbaar is. Uiteraard zijn deze games ook weer speelbaar op de Xbox One.

Tot 1 december heb je nog de kans om Aragami: Shadow Edition en Lego Indiana Jones binnen te halen.