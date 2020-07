Xbox Games With Gold line-up voor augustus bekend

Aankomende maand staat er weer een tof arsenaal aan ‘gratis’ spellen voor je klaar. Zoals altijd krijgen we altijd het einde van de maand te horen welke dit precies zijn, zo ook nu weer.

Om te beginnen mogen we met Portal Knights aan de slag, van 1 tot 31 augustus is deze beschikbaar op de Xbox One. Van 16 augustus tot en met 15 september mogen we Override: Mech City Brawl uitproberen. Gelukkig worden de Xbox 360 gebruikers onder ons nog niet helemaal vergeten! Samen met de Xbox One-eigenaren mogen ze van 1 tot en met 15 augustus MX Unleashed spelen en van 16 tot en met 31 augustus Red Faction II.

Een hoop futuristische game met een focus op ‘mech’ en robots! Genieten dus voor de sci-fi liefhebbers onder ons. In de video hieronder zie je alle genoemde games in vogelvlucht, maar het is natuurlijk veel leuker om ze gewoon uit te proberen.