Xbox Games with Gold line-up september bekend

De Xbox Games with Gold line-up voor september zijn bekend gemaakt.

Spelers kunnen zich verheugen op leuke titels als: Warhammer: Chaosbane (review), Zone of the Enders HD Collection, Mulaka, en Samurai Shodown 2.

Actie-rpg Warhammer: Chaosbane is beschikbaar van 1 tot 30 september. Het actievolle Zone of the Enders HD Collection is te spelen van 1 tot 15 september. Mulaka doet op 16 september haar intrede en verlaat de dienst vervolgens weer op 15 oktober. Tot slot is Samurai Showdown 2 te spelen van 16 tot en met 30 september. Hieronder wat beeldmateriaal: