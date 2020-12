Xbox Games With Gold krijgt klassiekers in januari

Het nieuwe jaar begint bij Xbox Games With Gold met een paar lekkere klassiekers. Onder andere Dead Rising, King of Fighters XII en Breakdown zullen op de abonnementsdienst verschijnen.

De line-up van Games With Gold was afgelopen maand wat karig; van de line-up in december is alleen Stacking wellicht een excellente uitschieter. In januari wordt de tegenvallende decembermaand gelukkig ruimschoots goedgemaakt met de klassiekers die je hieronder kan bekijken.

Little Nightmares and The King of Fighters XIII kick off Games with Gold in the new year, followed by Dead Rising and Breakdown. Learn more about these games here: https://t.co/LKBXtekHxV — Xbox Wire (@XboxWire) December 22, 2020

De eerste games op de planning zijn Little Nightmares en King of Fighters XII, die vanaf de jaarwisseling te claimen zullen zijn. Op 16 januari is het de beurt aan Dead Rising en Breakdown. King of Fighters XII en Breakdown zijn twee weken lang te claimen, Little Nightmares en Dead Rising kunnen gedurende een hele maand worden binnengehaald.

Zoals je gewend bent zullen de Games With Gold in januari beschikbaar worden voor Xbox One en Xbox Series X/S.