Xbox Games Showcase duurt een uur en draait alleen om games

Microsoft heeft laten weten dat de Xbox Games Showcase een uur zal duren en er alleen maar games worden getoond.

De Xbox Games Showcase die op 23 juli gehouden wordt, zal volgens Microsoft’s Aaron Greenberg 60 minuten duren en volledig gefocust zijn op games.

I know everyone is excited for Xbox Games Showcase next Thursday. Seen some wild expectations so if helpful this show has one focus, games. No business, devices or similar news, just games. A whole show about hour long focused on games. Hope you enjoy it! https://t.co/eIPBsJtLbJ

— Aaron Greenberg ‍♂️❎ (@aarongreenberg) July 16, 2020