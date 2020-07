Phil Spencer heeft een einde gemaakt aan het gerucht dat Xbox Game Pass naar concurrerende platformen zal komen.

Spencer laat namelijk in een interview met Tweaktown weten dat andere platformen niet de ‘volledige Xbox-ervaring’ kunnen bieden. Deze ervaring bestaat niet alleen uit de service, maar ook de community, achievements en de first party titels.

Het klinkt ook logisch dat Microsoft er niet voor kiest om de service naar andere platforms te brengen. Echter werd er in het verleden gespeculeerd dat het mogelijk naar platforms als de Nintendo Switch zou komen. Het feit dat Ori and the Blind Forest naar de Nintendo Switch kwam, leek een indicatie dat de twee bedrijven mogelijke meer in het verschiet hadden.

Naar verwachting zal Xbox Game Pass wel naar andere platforms komen, zoals Android en iOS, door middel van Project Xcloud. Echter is dit nog niet bevestigd. Zodra we hierover meer horen, laten we je het weten.