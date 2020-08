Xbox Game Pass komt in september naar mobiele Android apparaten

Xbox Game Pass zal in september naar mobiele apparaten komen, waardoor je ruim 100 games op je smartphone zal kunnen spelen.

Dit heeft Microsoft laten weten in een blogpost op hun website, waarin vermeld staat dat de service vanaf 15 september op Android tablets en smartphones zal verschijnen.

“Cloud-gaming als onderdeel van Xbox Game Pass is de volgende grote stap in onze voortdurende visie om jullie centraal te stellen in de ervaring, meer waarde te geven aan jullie games en lidmaatschap en om de belemmeringen voor het spelen weg te nemen”, staat er in het bericht geschreven.

“Vorige maand hebben we onze toewijding aan jullie uiteengezet en aangekondigd dat cloudgaming, mogelijk gemaakt door Project xCloud, zonder extra kosten deel zal uitmaken van Xbox Game Pass Ultimate.”

“Wanneer cloudgaming wordt gelanceerd als onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate, hebben spelers toegang tot meer dan 100 hoogwaardige games die vanuit de cloud kunnen worden gespeeld, waaronder Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 en meer ”, vervolgt de post. “En aangezien we ons ertoe hebben verbonden om vanaf dag één toegang te bieden tot nieuwe titels van Xbox Game Studios als onderdeel van Xbox Game Pass, is het onze bedoeling om diezelfde games vanaf de dag dat ze uitkomen in de cloud beschikbaar te maken. We zullen meer te vertellen hebben over de volledige catalogus met games als we de lancering naderen. ”

De post bevestigt overigens ook dat jouw Xbox profiel over te zetten is naar mobiele apparaten, inclusief je vriendenlijst, achievements, opslagbestanden en meer. Xbox Game Pass Ultimate voor Android wordt in eerste instantie in 22 landen gelanceerd, waaronder Nederland en België.