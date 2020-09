Xbox Game Pass kent inmiddels 15 miljoen abonnees

Microsoft’s Xbox Game Pass kent sinds april een stijging van 50% qua abonnees. Inmiddels tikt de teller al ruim 15 miljoen gamers die gebruik maken van ‘het Netflix van games’.

Dit heeft Microsoft in een persbericht bekendgemaakt waar ze ook de overname van Bethesda in vermelden. Het gaat overigens om zowel Xbox Game Pass voor Xbox als pc-leden, maar alsnog een behoorlijke stijging van 5 miljoen leden in nog geen zes maanden tijd.

Het is natuurlijk ook wel een heel interessante service, aangezien je voor een tientje per maand een hele sloot aan games kunt spelen. Daar komen binnenkort ook nog een games van EA en Bethesda bij en je weet tegenwoordig bij Microsoft niet zeker of er nog meer volgt.

Daarentegen is Microsoft de abonnementsdienst behoorlijk aan het promoten. Zo was er de mogelijkheid voor pc-gamers om het voor 5 euro per maand te testen (overigens sinds het niet meer in bèta is niet meer), maar kun je bijvoorbeeld ook voor 1 euro een maand lang ervan gebruik maken als nieuwe gebruiker.

Daarnaast is er natuurlijk ook nog Game Pass Ultimate waarbij je de service op zowel de pc als Xbox kunt spelen en Xbox Live Gold-abonnee bent. Hiervoor betaal je 12,99 per maand voor.