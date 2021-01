Xbox Game Pass heeft ruim 18 miljoen abonnees

Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal weer nieuwe records gezet. Ook diens gamesdivisie wist het erg goed te doen. Mede dankzij het groeiende aantal Xbox Game Pass abonnees.

Microsoft heeft namelijk de financiƫle resultaten van het tweede kwartaal van fiscaal jaar 2021 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de gamesdivisie, waar Xbox en PC gaming onder vallen, ruim 5 miljard dollar omzet heeft gemaakt, wat een stijging is van 51%.

Dit was het resultaat van een aantal factoren, waaronder een nieuw record voor Xbox Game Pass. De abonnementsservice heeft nu 18 miljoen leden, tegen 15 miljoen in september vorig jaar. Xbox Live zag ook veel activiteit en heeft nu meer dan 100 miljoen maandelijkse actieve gebruikers op alle apparaten.

Er is nog steeds veel vraag naar Xbox-hardware, dankzij de lancering van Xbox Series X en Series S. Alleen al de Xbox-hardware groeide met 86%. De twee consoles samen verkochten bij de lancering meer dan enige andere Xbox-console in de geschiedenis van Microsoft. Terwijl Microsoft blijft werken aan het maken van meer, zei CFO Amy Hood dat het aanbod tot het einde van het kwartaal (31 maart) beperkt zal zijn.

Van de $5 miljard omzet die de gaming-divisie maakte, kwam $2 miljard van third party games die werden verkocht op Xbox-platforms en services.

Vooruitblikkend verwacht Microsoft dat het volgende kwartaal ook een groei van ongeveer 40% zal zien in de gamesdivisie, met 20% in diensten en content. Hebben jullie al een Xbox Game Pass-abonnement? Of zijn jullie nog aan het wachten op een Xbox Series-console?